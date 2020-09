Nel 1973 usciva nelle sale cinematografiche Papillon, nel 2017 è stato realizzato un remake con lo stesso titolo: ecco quali sono le sue location.

Nel 1973 usciva nelle sale cinematografiche Papillon, film basato sulla vita di Henri Charriere e dei suoi anni nei vari carceri caratterizzati da molti tentativi di fuga. I protagonisti principali del film, che ebbe un buon successo, furono Steve McQueen e Dustin Hoffman. Nel 2017 il regista Michael Noer ha realizzato un remake con Charlie Haunnam, e Rami Malek: il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival. Vediamo ora quali sono le location della pellicola.

Papillon: le location del film

Il film è ambientato principalmente sull’Isola del Diavolo, nella Guyana francese, il regista Michael Noer ha però svolto le proprie riprese in luoghi ben lontani dal Sudamerica.

Rami Malek

Le riprese di Papillon sono durate in totale 51 giorni, molti di questi il regista, gli attori e tutti gli addetti ai lavori vari li hanno passati in Serbia: le città di Belgrado, Kotor, Niksic e Ulcinj hanno ospitato gran parte delle riprese.

La troupe si è poi spostata a Malta, negli stadi di Kalkara, in Montenegro e per alcune sequenze anche in Thailandia, dove è stato completato il film.

Papillon: il cast del film

Come detto in precedenza, a interpretare i protagonisti principali di Papillon, Henri Charriere e il suo compagno di prigionia Louis Dega, sono stati Charlie Hunnam e Rami Malek. Quest’ultimo pochi mesi dopo ha girato Bohemian Rhapsody (dove ha interpretato il leader dei Queen Freddie Mercury), film che gli è valso il Premio Oscar al Miglior attore protagonista.

Nel cast di Papillon troviamo poi anche Luka Perosn, Yorick van Wageningen, Roland Moller, Eve Hewson, Michael Socha, Christopher Fairbank, Brian Vernerl, Nikola Kent, Ian Beattie, Joel Basman, Joe David Walters, Dragan Micanovic, Tommy Flanagan e Demetri Goritsas.