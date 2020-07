Paolo Calabresi Marconi furibondo: crisi confermata con Alessia Marcuzzi

Paolo Calabresi Marconi medita di rivolgersi agli avvocati. La crisi tra lui e Alessia è stata confermata ma non c’entra nulla De Martino.

Paolo Calabresi Marconi, tramite una fonte molto vicina alla coppia, sembra non aver preso benissimo l’inter vicenda che ha visto coinvolta anche sua moglie Alessia Marcuzzi. Dopo lo scoop lanciato da Dagospia e ripreso anche dal settimanale Oggi, sembra che Calabresi Marconi abbia tuonato contro chi ha messo in giro la notizia, ammettendo che si una fake news.

Paolo Calabresi Marconi furibondo

Non è affatto un buon momento, questo, per Alessia Marcuzzi e per il suo compagno Paolo Calabresi Marconi. Già durante il periodo della quarantena, infatti, si era vociferato di una crisi tra i due.

Dopo queste ultime indiscrezioni sembra proprio che il motivo sia riconducibile a Stefano De Martino. Ma sarà davvero così? Il settimanale Oggi ha sentito una fonte molto vicina sia alla Marcuzzi che a Calabresi che ha ammesso:

“La crisi tra Alessia e il marito è innegabile e non recente, ma questo gossip rischia paradossalmente di farli riavvicinare. [..] Come sta lui? Paolo Calabresi Marconi è furibondo, vede soffrire sua moglie e medita di rivolgersi agli avvocati. [..] La sorella di Paolo, la socialite Micaela, invece ha interrotto i rapporti social con la cognata”.

Anche un’altra fonte vicina alla Marcuzzi ha ammesso che si tratti di una fake news:

“Questa è proprio una ca***ta. Quando è uscita la notizia l’ho chiamata subito e mi ha detto che è tutta un’invenzione. Lei non mi ha mai nascosto niente”.

Alessia Marcuzzi

Il marito di Eva Henger lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi

In quanti si aspettavano un commento al vetriolo da parte di Eva Henger dovranno ricredersi. Anche se una frecciatina l’ha scoccata il marito della showgirl, Massimilano Caroletti tramite una storia Instagram:

“Per non dimenticare ‘Eva non fare la morale a me, perché io a te non l’ho mai fatta’. E te credo”.

