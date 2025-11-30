Paolo Bonolis torna in TV con “Taratata”: data di inizio, ospiti vip e tutte le anticipazioni

Paolo Bonolis torna in TV con “Taratata”: data di inizio, ospiti vip e tutte le novità sul nuovo show musicale di Canale 5.

Mentre Michelle Hunziker svela il segreto del suo successo, Paolo Bonolis si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 con un nuovo progetto televisivo. Si tratta di “Taratata“, un programma musicale che riporterà sul piccolo schermo uno dei format più apprezzati della fine degli anni ’90. Ecco la data di inizio e tutte le anticipazioni.

Quando inizia “Taratata” con Paolo Bonolis su Canale 5

La partenza di “Taratata” è prevista nel palinsesto Mediaset tra gennaio e febbraio 2025. Lo ha anticipato Giuseppe Candela nella rubrica “A lume di Candela” su Dagospia, svelando che il programma andrà in onda con due appuntamenti musicali in prima serata su Canale 5.

“Paolo Bonolis in prima serata su Canale 5. Un ritorno fissato al momento in palinsesto tra gennaio e febbraio, con due appuntamenti musicali. Il format scelto è ‘Taratata’, lo storico titolo andato in onda su Rai 1 dal 1998 al 2001 basato sull’omonimo format francese“, ha scritto il giornalista.

Cosa aspettarsi dal nuovo show musicale di Mediaset

Il ritorno di “Taratata” rappresenta una delle novità più attese della stagione televisiva Mediaset 2025. La presenza di Paolo Bonolis, che torna in un contesto musicale dopo anni, è garanzia di uno show curato e coinvolgente.

Il programma sarà un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e dell’intrattenimento di qualità. Sul palco, il pubblico potrà assistere a momenti intensi di musica dal vivo, che vedranno protagonisti alcuni tra i più noti artisti italiani e internazionali. Non mancheranno sorprese, come duetti inediti e performance originali che sapranno emozionare e coinvolgere.

A rendere ancora più speciale ogni puntata sarà la presenza di ospiti provenienti anche dal mondo dello sport e dello spettacolo, per un mix di generi e talenti capace di soddisfare un ampio pubblico.