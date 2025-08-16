Io & Marilyn: ecco le location del film di Pieraccioni

Ecco quali sono le location di Io e Merilyn, la commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni e Suzie Kennedy.

Un gruppo di amici decide, per gioco, di fare una seduta spiritica ma uno spirito appare davvero ed è quello di Marilyn Monroe che appare solamente a uno di loro, Gualtiero e decide di aiutarlo nella sua vita, dopo che questa ha subito diversi cambianti, in particolare dopo la separazione con la moglie. È questa, in sintesi, la trama di Io & Marilyn, divertente commedia diretta da Leonardo Pieraccioni che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2009. Vediamo ora quali sono le location di Io & Marilyn.

Io & Marilyn: le location del film

Sono tre le città che hanno ospitato le riprese di Io & Marilyn e sono Roma, Firenze e Piombino, anche se nel comune della provincia di Livorno è stata girata solamente la scena conclusiva della commedia.

Leonardo Pieraccioni

Se Piombino è la città dove si è girata la scena conclusiva del film, quella iniziale è stata invece girata a Roma, per la precisione a Villa di Vigna. Il palazzo dove abita il protagonista Gualtiero è invece a Roma, in via Sirtori. A Firenze sono poi state girate delle scene al Giardino dell’Orticultura, al Grand Hotel Minerva in Piazza Santa Maria Novella, allo stadio del Baseball,a piazza San Giovanni e in molti altri luoghi della città.

Io & Marilyn: il cast del film

Il protagonisti di Io & Marilyn è ovviamente Leonardo Pieraccioni, che interpreta appunto di Gualtiero Marchesi. A vestire i panni di Marilyn Monroe è invece Suzie Kennedy, modella inglese che è celebre proprio per essere la sosia della celebre star americana.

Nel cast di Io & Marilyn sono poi presenti anche Massimo Ceccherini, Rocco Papale, Biagio Izzo, Luca Laurenti, Barbara Tabita, Giorgio Ariani, Marta Gastini, Gianna Giachetti, Francesco Guccini, Francesco Pannofino e Niki Giustini.