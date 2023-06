Il conduttore Paolo Bonolis ha stupito tutti annunciando di essere intenzionato a lavorare in tv ancora per poco.

Ospite al Festival della tv di Dogliani il celebre conduttore Paolo Bonolis ha annunciato di essere intenzionato a dire addio al più presto ai suoi numerosi impegni di lavoro in tv.

“Questo è un lavoro a cui mi sono dedicato per 44 anni. Sento che nell’ultimo scampolo della mia vita voglio concentrarmi su altro, tipo i miei figli. Starò in video ancora per poco”, ha affermato.

Paolo Bonolis

Paolo Bonolis: l’addio alla tv

Paolo Bonolis ha ammesso di essere intenzionato a dire addio al più presto ai suoi impegni di lavoro nel mondo della tv, che sta continuando a portare avanti solo perché ancora “si divertirebbe a farlo”. Il marito di Sonia Bruganelli ha affermato di volersi concentrare sulla sua famiglia e soprattutto sui suoi figli (due dei quali lo hanno recentemente reso nonno dei suoi primi due nipoti).

“Mi diverto a fare quello che faccio, penso di lavorare ancora per poco tempo. Voglio dedicarmi alla mia vita, non ho bisogno di stare per forza in televisione”, ha precisato il conduttore, lasciando i suoi fan senza parole. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti si chiedono se e quando il conduttore lascerà il suo lavoro in tv.

