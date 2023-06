Carlotta Perego di Cucina Botanica ha ricevuto la fatidica proposta di nozze da parte del suo fidanzato Simone Secchi.

Con un tenero post via social Carlotta Perego si è mostrata felice ed emozionata subito dopo aver ricevuto la proposta di nozze da parte del suo fidanzato, Simone Secchi, con cui sta trascorrendo una breve vacanza a Parigi. Proprio nella Capitale dell’amore il compagno della food blogger sarebbe riuscito a farle la sua proposta di matrimonio.

Carlotta Perego: la proposta di nozze

Carlotta Perego ha annunciato più felice che mai che il suo fidanzato, Simone, le ha chiesto di sposarlo. La food blogger ha mostrato emozionata il suo anello di fidanzamento e ha scritto nella didascalia al suo post: “Millemila volte SÌ!!!! Ci sposiamo. Ieri è stata la giornata più speciale delle nostre vite. Simone è stato bravissimo, non mi sono aspettata niente fino al secondo in cui si è inginocchiato. Non ci posso ancora credere”.

In tanti tra i fan dei social sono impazienti di saperne di più sulla romantica proposta di nozze ricevuta da Carlotta ma, al momento, l’influencer non ha ancora svelato dettagli o retroscena sulla questione.

Riproduzione riservata © 2023 - DG