La modella è stata criticata più volte per la sua gravidanza, ma ora ha deciso di dire basta.

Molti pensano che al mondo non ci sia gioia più grande di quella di diventare genitore. Questo infatti è accaduto anche alla modella Paola Turani, che si trova quasi al termine della sua gravidanza. La donna, che ha sempre condiviso ogni proprio momento speciale con i suoi follower, in questi mesi ci ha reso partecipi persino di questa splendida avventura. Purtroppo però, non tutti pare che l’abbiano sostenuta.

Paola ha infatti condiviso un post sul suo profilo Instagram una foto bellissima, che la ritrae mentre posa col pancione. Purtroppo però, con il commento iniziale che accompagna lo scatto, la modella racconta di essere stata criticata ferocemente da molti utenti per aver parlato così tanto della dolce attesa. “In questi mesi purtroppo ho letto tante cattiverie, più del solito, come ‘copri quella pancia’, come se mi fossi dovuta sentire in difetto e nasconderla“. Nemmeno noi ci capacitiamo di come sia possibile che gli haters arrivino fino a tanto. Per fortuna, la modella ha deciso di reagire: “Questo però non mi ha impedito di sentirmi libera, felice e orgogliosa di raccontare la mia gravidanza e di raccontarvi ogni mia emozione e sensazione“. Passa poi a ringraziare i suoi veri seguaci “Sicuramente la vostra vicinanza mi ha aiutato, ve ne sono grata“.

Lasciamo gli haters parlare, noi nel frattempo auguriamo alla Turati tanta felicità!

Qui potete leggere il post: