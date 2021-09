La notizia arriva dalla conduttrice Maria de Filippi: “Non preoccupatevi, sta bene”.

Sicuramente siamo abituati a parlare di Gemma Galgani, presente nello show Uomini e Donne da ormai diversi anni, fino ad ora con scarsi risultati e una serie di sfortunati rifiuti. La donna purtroppo ha avuto un’altra sventura: un incidente stradale. fino ad A quanto pare il fatto è accaduto nei giorni precedenti, poco prima di registrare una nuova puntata. Infatti, la chiacchierata concorrente Over 70 ha subìto un tamponamento: per fortuna non ci sono state gravi conseguenze e la donna non ha riportato problemi di salute, tanto che si sarebbe comunque recata in studio per girare l’episodio dello show pomeridiano. Che sia un segno divino che la donna deve smettere di cercare l’amore all’interno del programma?

Ovviamente non è mancata la reazione dell’opinionista Tina Cipollari, che ha colto l’occasione per tirarle l’ennesima frecciata, suscitando l’ilarità di tutti. Ecco cosa ha detto: “Gemma è stata tamponata? Ma qual è il problema? In fondo ha già dei nuovi airbag resistenti, non c’è pericolo.” La battuta è sicuramente riferita all’intervento di mastoplastica additiva di Gemma di poco tempo fa, Oltre ad aver rifatto il seno, ricordiamo che la Dama lo scorso anno si era già sottoposta a un lifting facciale. Chissà che altri stratagemmi intraprenderà per trovare l’uomo dei suoi sogni…