Il concorrente non sembrava aspettarselo. “Non sono adatto per questo programma”.

L’attore ieri sera è stato il vip più votato per la nomination dagli altri coinquilini. Le motivazioni sono state più o meno le stesse, probabilmente anche giustificabili visto che ci troviamo ancora agli esordi delle nuove puntate. “Purtroppo è la persona con cui ho legato di meno” sono state le parole che abbiamo sentito dire quasi da tutti. C’è stato però un concorrente che ha dato una “scusa” diversa dagli altri, ossia Andrea Casalino, che ha affermato: “Sei sempre simpatico e divertente. Ma a volte esageri e non ti capisco, sembra che tu faccia finta“.

Purtroppo Davide Silvestri non l’ha presa molto bene, anzi, sono scoppiate subito le lacrime. Evidentemente non aveva realizzato che, pur non avendo mancato di rispetto a nessuno, probabilmente avrebbe dovuto partecipare di più al dialogo all’interno della casa. Le coinquiline Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli hanno tentato di supportarlo e tirargli su il morale, ma lui era ancora molto abbattuto: “Mi sento sbagliato, forse non sono adatto per questo programma. Non sono una persona triste, cosa posso farci se ho solo cose belle da raccontare?”.

Tuttavia, fortunatamente i primi chiarimenti sono arrivati tra Davide e Andrea questa mattina. che si sono confrontati suggellando il loro rispetto reciproco con una stretta di mano e un abbraccio. Pensate che sia realtà oppure strategia?