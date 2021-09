Alla Fazenda Dayane Mello provoca Tommaso Zorzi con delle frecciatine sul percorso dell’ex gieffino durante il Grande Fratello Vip.

Sembra che Dayane Mello sia in vena di frecciatine a Tommaso Zorzi, ex vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana avrebbe fatto delle affermazioni poco lusinghiere sull’ex gieffino a una concorrente della Fazenda, programma a cui la Mello sta partecipando.

Le dichiarazioni di Dayane Mello non toccano Tommaso Zorzi che decide di non commentare

La modella brasiliana è ancora dentro a La Fazenda e parlando con una concorrente in confidenza ha fatto delle frecciatine a Tommaso Zorzi facendo riferimento al suo percorso nella casa del GF Vip: “Un percorso che ho fatto lì per sei mesi. Sono arrivata alla finale, va bene? Il vincitore non è più famoso di me, capisci? Sono diventata più famosa. Sono diventata molto famosa. Ma perché? Perché le persone si sono identificate con la persona che sono. Non perché ero lì per vincere il premio finale. Capisci? Questo per me è gratificante.” A queste parole, Tommaso Zorzi sceglie di non commentare evitando di sollevare un polverone su queste dichiarazioni. L’ex gieffino non manca, però, di esprimere la sua solidarietà alla modella che, qualche giorno fa, è stata molestata da un concorrente de La Fazenda vivendo attimi molto difficili.