Enock Barwuah replica a Guenda Goria in virtù delle dichiarazioni con cui ha difeso suo padre Amedeo, in seguito al comportamento con Ainett.

In questi ultimi giorni, la faccenda legata ad Amedeo Goria con la modella Ainett Stephens ha indignato il web. I social si sono infiammati contro il giornalista e la figlia Guenda Goria ha preso più volte le difese del padre. A questo Enock Barwuah, fratello di Balotelli, proprio non ci sta e replica su Instagram.

La replica di Enock Barwuah a Guenda Goria: “Mi fai ridere”

Enock Barwuah e Guenda Goria avevano avuto già un battibecco nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. La discussione è nata da una battuta a doppiosenso che il fratello, Mario Balotelli, aveva rivolto a Dayane Mello: “Eh mi vuole lì dentro però poi dice basta basta fai male“. A questa frase l’ex gieffina si era scagliata contro il calciatore per la gravità della dichiarazione. In virtù di questo, Enock ha replicato al fatto che Guenda avesse difeso il padre dopo essersi tolto la biancheria intima a letto con la modella venezuelana: “Certo che mi fai ridere. Hai avuto il coraggio di attaccare mio fratello. Ora, dopo il comportamento inammissibile di tuo padre, lo difendi?“ Sui social, è dura la replica a Guenda, non rimane che attendere la reazione dell’ex gieffina a questa provocazione.