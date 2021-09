Anche Tommaso Eletti ha avuto problemi di dipendenza dalla droga, il gieffino lo spiega in confidenza a Nicola Pisu che ha attraversato la sua stessa dipendenza.

Secondo le parole riportate dal sito Biccy, Tommaso Eletti avrebbe confessato di aver avuto, in passato, problemi di dipendenza da droga. La confidenza del gieffino è stata fatta a Nicola Pisu, noto per aver avuto questo tipo di problemi per molti anni. Proprio con lui, in un momento di serenità Tommaso si lascia andare e fa questa rivelazione al nuovo arrivato.

Le dichiarazioni di Tommaso Eletti a Nicola Pisu: “Ho avuto problemi anche io con la droga”

Tommaso Eletti fa una confessione shock a Nicola Pisu, e ammette di aver avuto anche lui problemi con la droga: “Perché secondo te sono mezzo matto? Ho avuto problemi anche io con la droga. No, non si tratta della polvere, altrimenti non stavo qui. Parlo di canne, ma tante, proprio tantissime. Sono stato tanto sotto, non avevo più una vita. Non facevo più niente, poi ho rallentato. Adesso rispetto a quando avevo 15 anni posso dire che ho smesso. Mi svegliavo la mattina alle 6 e mi facevo diverse bombe subito. Sono stato chiuso in comunità e fumavo pure lì.”

A questa rivelazione, segue il racconto di Tommaso su come avesse affrontato questa dipendenza dichiarando che è stato in cura in un centro a Roma che non lo avrebbe comunque aiutato ad uscire dalla situazione. Continua con un consiglio e un messaggio davvero forte: “Se tu non hai la testa e non vuoi uscirne, non migliori. Anzi, esci e fai peggio, almeno così a me è successo. Io calcola che riuscivo a fare quelle cose anche appena uscito dal centro. Diciamo che se davvero vuoi smettere e ci metti tutto te stesso e in più entri in questi posti, allora puoi uscirne.“