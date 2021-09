Gemma Galgani stronca il suo primo pretendente sul nascere dopo aver avuto una bellissima esterna, il motivo non è chiaro in studio e fioccano le polemiche.

Gemma Galgani, dopo una discussione in studio con Isabella, volta pagina ed esce con il single Filiberto. In un primo momento la loro “esterna” sembrava andare a gonfie vele ma qualcosa è successivamente andato storto e la dama stronca la frequentazione sul nascere.

Gemma Galgani rifiuta Filiberto dopo il primo appuntamento

Gemma riceve nel camerino una bellissima lettera di invito a un’aperitivo da Filiberto che apprezza particolarmente. Lo spirito dell’incontro sembra alto, si è svolto su una terrazza con vista al tramonto molto romantica. “La cosa migliore sei tu” a un certo punto della giornata Filiberto pronuncia queste parole e al termine dell’esterna dichiara: “Spero di rivederti, ci conto”. In studio però le cose non sembrano corrispondere perchè se il single dichiara: “Mi sono trovato benissimo”, Gemma delude Filiberto e mette subito le cose in chiaro: “Io non mi sono trovata altrettanto bene, è il vicino della porta accanto, è simpatico, parla sempre” e continua: “Ma la cosa che mi allontana da lui è che mi ha detto che devo cambiare, che devo essere diversa durante le telefonate. Io non cambio, mi metti in condizioni di essere a disagio, io sono così non riesco a cambiare.”

Filiberto replica in studio: “Non voglio che tu cambi. Io ti ho detto solo che sei troppo buona e che dovresti essere più cattiva, la tua bontà ti frega è un consiglio da amico”. A questo punto interviene Tina Cipollari che chiede a Gemma se le piace il signore esteticamente, alludendo ad una risposta negativa. La dama ribadisce che “l’importante è l’insieme” ma comunque decide di interrompere la conoscenza e il pubblico in studio critica questa decisione perchè non la comprende.