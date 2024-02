Com’è e dove si trova la casa di Paola Iezzi? La dimora della cantante è nella sua città del cuore, quella che ama in modo incondizionato.

La casa di Paola Iezzi si trova nella sua città del cuore, quella che ama in modo incondizionato per la perfetta fusione di “eleganza e sobrietà“. Pur essendo un’artista, la sua dimora è semplice e denota una grande passione per il bianco: vediamo com’è e dove si trova.

Paola Iezzi: la sua casa

Classe 1974, Paola Iezzi è nata il 30 marzo a Milano. Molto legata alla sua città, specialmente al quartiere Arco della Pace, dove è cresciuta, è qui che ha scelto di vivere in pianta stabile. Non a caso, nel corso di un’intervista a Conoscounposto.com, ha ammesso che si sente “una ragazza del Sempione“.

Grazie ad alcune condivisioni social, conosciamo un po’ gli interni della casa di Paola. Pur essendo la dimora di un’artista, lo stile è sobrio ed elegante. Il colore predominante è il bianco, sia per le pareti che per l’arredamento.

I pavimenti sono in parquet in tutta la casa, scelta apprezzabile, che va a spezzare la predominanza del bianco. Nel salone, ad esempio, il divano, il tavolino basso ‘da caffè’, la parete attrezzata, le porte, il tavolo e le sedie sono bianche.

Paola Iezzi ha una passione per il bianco

Molto probabilmente, Paola Iezzi ha una vera e propria passione per il bianco. Perfino la cucina e la camera da letto sono chiare.

Questo non significa che non ci siano oggetti particolari, come i soprammobili sparsi per la dimora tra cui spicca un cavalluccio in legno artigianale made in Svezia.

Come ogni artista, anche la cantante del duo Paola e Chiara ha un angolo dedicato ai fit check. Lo specchio è posizionato in corridoio, a copertura di quella che sembra essere l’anta di un armadio a muro.