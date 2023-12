Nuovo affondo di Paola Ferrari rispetto alle recenti esternazioni di Belen Rodriguez e Ilary Blasi sulle loro vicende private.

Lo aveva fatto sui social e lo ha ribadito anche nel corso di un’intervista completa a La Verità: Paola Ferrari proprio non è rimasta colpita in modo positivo dalle recenti esternazioni in tema vita privata da parte di Belen Rodriguez e Ilary Blasi, protagoniste rispettivamente in tv e con un docufilm sulle loro relazioni amorose. La giornalista ha spiegato il suo punto di vista affondando il colpo su entrambe le showgirl.

Paola Ferrari, l’affondo su Belen e Ilary

Paola Ferrari

La Ferrari aveva già commentato via social gli interventi pubblici di Belen e Ilary ed in particolare sull’argentina e la sua ospitata a ‘Domenica In’ aveva sbottato a proposito del suo look, una camicia bianca, non in grado di far apparire la donna “una Santa”.

Ora, la giornalista ha proseguito nel suo commento precisando: “Sono forse un po’ impulsiva, spontanea, ecco. Ma le assicuro che molte colleghe quando faccio certe esternazioni poco politically correct poi mi scrivono in privato che la pensano uguale ma temono a dirlo in pubblico”. “C’è gran differenza tra essere buoni ed essere buonisti, e questa è la premessa che faccio”, ha aggiunto ancora.

Poi, parlando della Rodriguez: “[…] Non mi sembra il caso di indossare una camicia bianca e parlare di anoressia e di temi seri e importanti come questo, con le tante ragazze che ci lasciano purtroppo la vita”. “Se penso che le cose che ha detto siano false? No, non mi permetterei mai. Sto dicendo semplicemente che si è dato spazio a un racconto che è ben distante dalle vite davvero difficili di tante donne in Italia. Questo è un Paese in cui dimentichiamo tutto molto facilmente. Per me però la vita è fatta di scelte, coerenza, cicatrici”.

Ma non è mancato un passaggio anche sulla Blasi e il suo docufilm ‘Unica’: “[…] Io preferisco che certe cose restino sempre nel privato. Anche perché ci sono i figli, che guardano”.

Di seguito anche un post Instagram della giornalista sportiva con parte dell’intervista in questione: