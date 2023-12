Una gravidanza pubblica e della quale entrambi stanno rendendo partecipi i loro fan. Gli aggiornamenti di Veronica Peparini e Andreas Muller.

Hanno deciso di vivere la dolce attesa di due gemelline in modo pubblico e, anche per questo, Veronica Peparini e Andreas Muller stanno dando spesso aggiornamenti riguardo la gravidanza della donna e le difficoltà che potrebbero esserci da qui in avanti. La coppia ha voluto condividere le ultime parlando a Di Più Tv dove è intervenuto anche il ginecologo Stefano Aureli dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma per dare un suo parere.

Veronica Peparini e Andreas Muller: le ultime sulla gravidanza

Veronica Peparini e Andreas Muller

Intervenuti a Di Più Tv, la Peparini e Muller hanno ricostruito le varie tappe della gravidanza facendo presente come le cose potrebbero risolversi da sole ma anche come potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per il bene delle due gemelline.

“Abbiamo scoperto che la nostra è una ‘gravidanza gemellare monocoriale biamniotica’: in pratica, le piccole vivono in un’unica placenta, in due sacche distinte. Per questo motivo è scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni quarantotto ore”, le parole sulle difficoltà della gravidanza da parte della coppia.

Una situazione che, a detta di Muller, potrebbe avere dei risvolti anche a livello di intervento chirurgico: “In questo momento ci troviamo in un punto dove al cinquanta per cento la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni quarantotto ore. Se così non dovesse essere, bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà”.

Come anticipato, però, al settimanale è intervenuto anche il ginecologo Stefano Aureli che ha cercato di rassicurare la coppia: “Questo fenomeno può essere interrotto con un trattamento chirurgico all’interno dell’utero: con il laser, si separa la placenta per rendere i due feti indipendenti. La buona notizia è che i medici migliori sono a Roma […]”.

