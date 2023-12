Sembra andare a gonfie vele la storia tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni. L’uomo ha fatto un regalo super all’argentina.

Aldilà delle voci di maternità e di matrimonio mai confermate, la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni sembra procedere davvero a gonfie vele. I due continuano a farsi vedere super felici sui social e nelle ultime ore la showgirl argentina ha anche mostrato un regalo super lussuoso ricevuto dal suo attuale compagno che l’ha fatta davvero molto felice…

Belen, arriva il regalo di Elio

Belen Rodriguez

Come anticipato, la relazione tra la bellissima Belen e il nuovo compagno Elio sembra stia andando a gonfie vele. I due si sono mostrati ultimamente sempre più affiatati sui social dove, proprio in queste ore, l’argentina ha fatto vedere in che modo il suo fidanzato l’abbia stupita.

Pare, infatti, che Lorenzoni si sia distinto per un regalo molto bello e costoso. Per la donna è arrivata una scatola nera di Chanel, chiusa da un grande fiocco. Cosa conteneva? Come mostrato dalla diretta interessata, dentro al pacchetto ecco una borsa rosa lucida, forse anche in edizione limitata, ovviamente marchiata Chanel, come la scatola che la conteneva.

Il regalo ad effetto di Elio, dal costo sicuramente superiore alle diverse centinaia di euro, ha colpito in modo particolare la conduttrice e modella che ha scritto nelle sue stories Instagram: “Quanto mi fai felice”.

Una frase legata ovviamente al regalo ma anche, sicuramente, a questi mesi di relazione che, dopo la tempesta con De Martino, sembrano aver ridato all’argentina molta serenità.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina in coppia col suo Elio: