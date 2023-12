La giovane influencer brasiliana Maria Sofia Valim è morta dopo esser stata sottoposta ad un trapianto d’urgenza.

Il mondo social piange Maria Sofia Valim, giovanissima influencer brasiliana di 19 anni che, nelle scorse ore, sarebbe stata sottoposta con urgenza a un trapianto di fegato. Suo padre Vitor Valim ha dato la tragica notizia della sua scomparsa e ha scritto:

“È con dolore e tristezza che comunico a tutti la scomparsa della mia amata figlia Sofia. Il suo corpo non ha retto. Ringrazio tutti per le preghiere e l’affetto dedicato a me e alla mia famiglia in questo momento di estrema sofferenza”. Nei giorni scorsi era stato proprio il padre ad invitare gli utenti social a raccogliersi in preghiera per la buona riuscita del trapianto subito da sua figlia.

Maria Sofia Valim è morta: il lutto

La giovane influencer Maria Sofia Valim è morta e, in queste ore, in tantissimi stanno esprimendo il loro cordoglio per la tragica notizia via social. Alcuni giorni fa suo padre, sindaco del comune di Caucaia, in Brasile, aveva annunciato che finalmente fosse stato trovato un donatore di fegato compatibile con sua figlia.

“Dopo aver seguito le procedure legali ed essersi unita alla coda per il trapianto di fegato, Sofia è riuscita a trovare un donatore a causa dell’urgenza del suo caso”, aveva scritto via social dove purtroppo, nelle scorse ore, è stato costretto a dare il tragico annuncio della scomparsa della figlia. In tantissimi, in queste ore, si stanno riversando sui social per esprimere il loro cordoglio a seguito della tragica notizia.