Anna Tatangelo si è concessa una vacanza sulle Dolomiti accanto al fidanzato di 10 anni più giovane Mattia Narducci.

Anna Tatangelo è più bella e innamorata che mai e, nelle ultime ore, lei stessa ha condiviso alcuni scatti mozzafiato dalle Dolomiti, dove sta trascorrendo una vacanza extralusso con il fidanzato modello Mattia Narducci, con cui oggi sembra aver trovato la vera felicità.

Sui social la cantante ha postato alcune foto in cui la si vede fare il bagno nella spa dell’albergo e sui social ha fatto il pieno di like grazie alle sue curve da capogiro e alla sua bellezza mozzafiato.

Anna Tatangelo: le foto bollenti

Anna Tatangelo sembra essere al settimo cielo per la sua storia d’amore con Mattia Narducci e nelle ultime ore, sui social, ha postato alcuni scatti bollenti dalla spa del resort in cui ha alloggiato e della vista mozzafiato di cui hanno potuto godere lei e Narducci per l’intera durata del loro soggiorno.

Dopo la dolorosa fine della sua relazione con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha deciso di mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata, e infatti non sono note molte informazioni su di lei e sulla sua relazione con il giovane modello. Oggi insieme alla cantante è rimasto a vivere Andrea, l’unico figlio che lei e Gigi D’Alessio hanno avuto insieme. Dopo la separazione dal famoso cantante, Anna Tatangelo ha più volte sottolineato di volersi concentrare soprattutto sul benessere di suo figlio.