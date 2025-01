Spuntano le email tra lo staff di Chiara Ferragni e l’azienda Balocco: “CF si sta prendendo tutto il bello di questa iniziativa”.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare del famoso “pandoro-gate“, soprattutto dopo che è stato annunciato il rinvio a giudizio di Chiara Ferragni per truffa aggravata. Ma nelle scorse ore sono spuntati nuovi dettagli della vicenda della campagna Pink Christmas che metterebbero il team dell’influencer in una posizione sempre peggiore.

Ma scopriamo che cosa è emerso dalla comunicazione tra il team di Chiara e l’azienda Balocco.

“Chiara Ferragni sta prendendo tutto il bello”

In una delle email, un dipendente di un’agenzia di comunicazione avverte Balocco che Chiara Ferragni sta ricevendo tutta la visibilità positiva dell’operazione, mentre l’azienda rischia critiche per l’uso della beneficenza come leva di marketing.

“CF si sta prendendo tutto il bello di questa iniziativa e voi tutto il brutto. Tra l’altro la beneficenza sta proprio diventando il nodo comunicativo centrale di questo prodotto” si legge nelle email del 2022 di un responsabile dell’azienda dolciaria.

Aggiunge, inoltre: “Si parla solo di CF, di Balocco e della beneficenza. Alla faccia del nuovo Natale rosa e stiloso, insomma“.

Chiara Ferragni: il processo a settembre

Uno dei temi più discussi nelle mail interne riguarda la trasparenza sulle donazioni. Gli scambi tra Balocco e lo staff della Ferragni mostrano incertezza su come rispondere alle domande degli utenti: quanto del ricavato è destinato alla beneficenza? Quanto ha guadagnato Chiara Ferragni? L’azienda e i consulenti decidono di non divulgare dati sensibili per evitare polemiche.

Il caso, che vede al centro un’accusa di truffa aggravata, coinvolge Chiara Ferragni, l’ex collaboratore Fabio Damato e Alessandra Balocco. Il processo inizierà a settembre e riguarderà sia la promozione del pandoro sia quella delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi.

Ora non ci resta che attendere i prossimi sviluppi della controversa vicenda.