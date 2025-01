Dopo il caos mediatico degli ultimi giorni, Fedez sarebbe rimasto senza la storica assistente: il rumor sul “divorzio”.

Sono giornate di fuoco quelle di Fedez che si ritrova non solo al centro della bufera mediatica dopo le rivelazioni fatte da Fabrizio Corona e da Chiara Ferragni, ma anche alle prese con gli ultimi preparativi per il Festival di Sanremo.

A peggiorare la situazione si aggiunge una voce che ha iniziato a circolare sul web nelle ultime ore: il rapper sarebbe rimasto anche senza la storica assistente, Eleonora Sesana.

Ma cos’è successo? Scopriamo tutti i dettagli.

Fedez “rompe” con l’assistente storica

Per anni, Eleonora Sesana è stata una presenza costante nella vita di Fedez, sia a livello lavorativo che personale. Assistente storica del rapper, Sesana era nota per la sua vicinanza al cantante e per il forte legame di fiducia che li univa.

Tuttavia, nelle ultime settimane, sono emerse indiscrezioni su una rottura tra i due, che avrebbe segnato la fine del loro rapporto lavorativo.

Fedez

Secondo le voci riportate da Falsissimo, il programma condotto da Fabrizio Corona, già a dicembre ci sarebbero stati segnali di crisi. Uno degli episodi più discussi riguarda un presunto litigio tra Fedez ed Eleonora Sesana, culminato con l’abbandono della giovane in un autogrill.

Le dichiarazioni di Alessandro Rosica

Ad alimentare ulteriormente i dubbi sulla rottura tra Fedez e la sua assistente è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip, che ha definito Sesana come la “Ex assistente di Fedez“. Rosica ha inoltre insinuato che la donna sarebbe stata trattata molto male dal cantante, parole che hanno alimentato speculazioni sulle dinamiche della separazione.

Nonostante le numerose indiscrezioni, né Fedez né Eleonora Sesana hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla fine del loro rapporto. Resta da capire se la presunta separazione sia definitiva o se i due torneranno a collaborare in futuro.