Antonella Clerici a Sanremo 2025: la conduttrice rivela i dettagli dell’invito di Carlo Conti. Ecco cosa farà sul palco.

Manca ormai sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2025 che segnerà un grande ritorno sul palco dell’Ariston: quello di Antonella Clerici.

La famosa conduttrice televisiva ormai è di casa nella Città dei fiori, ma ogni volta che torna è sempre una grande emozione. A cinque anni dalla sua ultima partecipazione alla kermesse come co-conduttrice, la Clerici rivela quali sono stati i motivi che l’hanno spinta ad accettare l’offerta di Carlo Conti. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Antonella Clerici torna sull’Ariston: “Non so cosa farò”

La conduttrice ha raccontato in un’intervista a Gente di aver accettato senza esitazione l’invito di Carlo Conti, senza neanche chiedere dettagli sul suo ruolo.

“Ho detto sì a scatola chiusa, per l’affetto che mi lega a Carlo e per l’amore che provo per quel palco magico” ha dichiarato nell’intervista al settimanale.

Antonella Clerici

Sanremo è sempre un momento speciale per Antonella Clerici, ma quest’anno sarà anche un’occasione per ricordare una persona a lei cara. La conduttrice ha espresso la sua emozione parlando di Fabrizio Frizzi: “Se fosse stato ancora con noi, sarebbe stato lì con me. Mi commuovo solo a pensarci“.

Look eleganti e scintillanti: addio agli abiti voluminosi

Uno degli aspetti più attesi della partecipazione di Antonella Clerici a Sanremo 2025 riguarda i suoi look. Nel 2005 il suo iconico abito rosa fece discutere, ma quest’anno la scelta è diversa: “Avrò due cambi d’abito, entrambi lunghi, sobri e scintillanti, adatti a una serata di grande eleganza“.

Nell’intervista, Antonella Clerici ha parlato anche della sua recente battaglia contro una cisti borderline che l’ha portata a subire un intervento chirurgico.

Questo evento ha cambiato la sua prospettiva sulla vita: “Ora vivo tutto con più leggerezza e serenità, valorizzando ogni istante“.