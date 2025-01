Grande paura per la cantante americana Patti Smith: sviene durante il concerto, poi rientra sulla sedia a rotelle.

Attimi di paura per Patti Smith, la leggendaria “sacerdotessa del rock“, che durante un evento a San Paolo, in Brasile, è svenuta sul palco. L’episodio è avvenuto mentre l’artista, 78 anni, si esibiva al Teatro Cultura Artística in occasione della presentazione del progetto Correspondences.

Ma scopriamo che cosa è successo all’artista e come sta adesso.

Patti Smith: il malore sul palco

Secondo i testimoni presenti, la cantante ha accusato un giramento di testa mentre leggeva un testo sul cambiamento climatico. Dopo essere caduta a terra, la cantante è stata immediatamente soccorsa da un medico presente tra il pubblico.

Fortunatamente, dopo pochi minuti, Patti Smith ha ripreso conoscenza ed è riuscita a rimettersi in piedi.

Nonostante il malore, Patti Smith ha deciso di tornare in scena dopo una pausa di circa dieci minuti. Accompagnata su una sedia a rotelle, ha rassicurato il pubblico e ha concluso lo spettacolo intonando a cappella due delle sue canzoni più celebri, tra cui la hit Because the Night.

Successivamente, per contrastare le voci allarmanti sulla sua salute, l’artista ha condiviso un post sui social in cui scrive: “Questo post è per far sapere a tutti che sto bene. Le notizie sulla mia salute sono state esagerate. Ho avuto un capogiro post emicrania, ma sono stata controllata da un ottimo medico e tutto è sotto controllo. Fidatevi di me: sto bene“.

L’annuncio della produzione dello show

Anche la produzione dell’evento ha rilasciato un comunicato ufficiale per spiegare quanto accaduto: “Patti ha sofferto di una forte emicrania negli ultimi giorni e ha avuto delle vertigini sul palco. Ha voluto comunque esibirsi per il pubblico. Ora è curata dai migliori medici e tornerà presto sul palco“.

Con questo episodio Patti Smith continua a dimostrare una forza straordinaria, nonostante l’età e le difficoltà.

L’episodio di San Paolo è solo l’ennesima conferma del suo spirito indomito e della sua dedizione alla musica e ai suoi fan. Dopo lo spavento iniziale, il mondo della musica può tirare un sospiro di sollievo: la sacerdotessa del rock sta bene ed è pronta a continuare il suo viaggio artistico.