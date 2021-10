I Pandora Papers hanno rivelato che molti vip e celebrità hanno nascosto le proprie ricchezze in conti offshore per sfuggire al fisco: vediamo insieme di chi si tratta.

I Pandora Papers rappresentano una delle più grandi indagini della storia del giornalismo. Si tratta di un’inchiesta che ha svelato la presenza di un sistema finanziario che avvantaggia i più ricchi, che occultavano le proprie ricchezze in paradisi fiscali per poter sfuggire al fisco. Tra chi è stato scoperto ci sono i nomi di innumerevoli capi di Stato, politici di vari partiti, banchieri, industriali ma anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo (e non solo), vip e membri della famiglia reale. Vediamo insieme quali sono i nomi più sorprendenti.

Tra i profili più eclatanti spiccano quello della celebre cantante Shakira, oppure la top model Claudia Schiffer, ma anche l’ex premier britannico Tony Blair o l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola. E poi ancora l’iconico Elton John, il cantante di origini spagnole Julio Iglesias e anche il batterista dei Beatles Ringo Starr. Tutti loro, come molti altri, pare abbiano utilizzato l’escamotage di una presenza commerciale in un paradiso fiscale per evitare la tassazione dei propri paesi di provenienza.

Ci sono anche alcuni nomi di italiani, come quello del boss della camorra Raffaele Amato, in carcere dal 2009, e dell’ex nazifascista Delfo Zorzi. E poi l’insospettabile Carlo Ancelotti, iconico simbolo del Milan e ora allenatore del Real Madrid, che secondo l’inchiesta avrebbe utilizzato una società delle Isole Vergini britanniche per la gestione dei suoi diritti d’immagine.