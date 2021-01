Avere la pancia gonfia in gravidanza è una condizione comune che può accompagnare la futura mamma fin dalle prime settimane, vediamo perché.

Sentirsi la pancia gonfia in gravidanza è un fastidio abbastanza frequente che può essere dovuto a diversi fattori anche in base al periodo stesso della gestazione. Da una parte ci sono i cambiamenti subiti dal corpo e in particolare dalla pancia durante i mesi della gestazione. Con l’avanzare della gravidanza il pancione si trasforma completamente e, soprattutto nel terzo trimestre diventa molto tonico. In un primo periodo, invece, questi cambiamenti non sono evidenti e gli stessi sintomi che compaiono sono difficili da comprendere per la futura mamma, che spesso ignora ancora di essere in dolce attesa. Vediamo cosa succede nelle prime settimane e nei mesi successivi.

Gravidanza: pancia gonfia da subito

Avere la pancia gonfia è uno dei sintomi della gravidanza che può presentarsi, anche se non sempre, insieme alla nausea e ai crampi all’addome. Nelle prime settimane dal concepimento, ci sono una si manifestazioni che possono verificarsi più o meno frequentemente.

Mangiare in gravidanza

In alcune donne la gravidanza ha inizio senza alcun sintomo, mentre in altre già dai primi giorni iniziano quelli che potremo definire come i primi disturbi. Spesso questi sintomi sono simili a quanto si verifica nel periodo che precede l’arrivo delle mestruazioni e si può quindi avere la sensazione di pesantezza allo stomaco, aria nell’intestino e stitichezza.

Tutti disturbi che, nella maggior parte dei casi, possono essere arginati curando la propria alimentazione. Si tratta, tuttavia, di sintomi che variano molto da una donna all’altra e non capita sempre di sentirsi la pancia gonfia in gravidanza nelle prime settimane.

Pancia gonfia e dura in gravidanza

Con l’avanzare della gravidanza il volume del pancione aumenta man mano per prepararsi ad accogliere il feto e fargli spazio. Intorno alla nona settimana il feto è grande all’incirca quanto un chicco d’uva, ma la pancia già cresce per via dell’aumento del liquido amniotico.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/incinta-pancia-cuore-young-bambino-4457307/

Aumentando di volume, il pancione tende man mano a diventare anche più tonico, e non è raro sentire la pancia dura durante il periodo della gravidanza. Questa sensazione aumenta soprattutto nell’ultimo trimestre e talvolta è collegata alle contrazioni dell’utero. In altri casi, è proprio il bimbo a spingere con manine e piedini, e questa sensazione di indurimento della pancia si percepisce quindi solo localmente proprio in base alla posizione del bimbo.