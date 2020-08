Per un aperitivo elegante o per una serata lounge, nel nostro guardaroba non può mancare anche un abito in paillettes per sentirsi “queen of the night”.

Chi ha detto che le paillettes non si possano sfoggiare anche d’estate? Di solito le associamo al Capodanno e quindi alla stagione invernale, ma per loro natura sono le regine della festa. Anche d’estate quindi, magari anche in versioni colorate più chiare, possiamo indossare un abito o un top in paillettes che non ci faccia passare inosservate, e per farci sentire un po’ le queen della pista o della sala.

Vestito in paillettes d’argento

Vestiti in paillettes estivi: i mini dress

Essendo estate, che per sua natura vuole braccia e gambe scoperte, meglio puntare sui mini dress per un look decisamente più disinvolto, fresco e da cocktail, e perché no anche da festa sulla spiaggia.

– Un’idea originale, se avete anche voglia di giocare con diversi outfit in paillettes è quello di puntare su un abito composito: gonna e top dello stesso colore, vi permettono di poter creare numerosi abbinamenti anche per una serata più easy.

Fonte foto: https://www.zalando.it/na-kd-cami-sequins-top-naa21e06g-j11.html

– Spazio al colore, soprattutto a colori prettamente estivi che ricordino le sfumature di una bella giornata in spiaggia. Mango punta su una scollatura flessibile, che possa scoprire una spalla o entrambe, da valorizzare magari con un bikini.

Fonte foto: https://www.zalando.it/mango-pico-i-vestito-elegante-schwarz-m9121c47z-q11.html

– L’abitino nero in paillettes è il must have da valigia oltre che da guardaroba, sexy e avvolgente quello di Portia Dress con scollatura al centro, pensato per un beach party dal dress code ricercato.

Fonte foto: www.https://zalando.it/tiger-mist-portia-dress-vestito-estivo-black-tid21c004-q11.html

– L’argento è stato tra i colori principi di questo 2020, e possiamo concedercelo anche quest’estate. Il modello naked dress di Zara è un prêt-à-porter versatile, che si fa notare al punto giusto anche in una tranquilla serata estiva tra amici.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/vestito-con-paillettes-p01131413.html

I top in paillettes: come abbinarli

Un top in paillettes è l’outfit giusto se non volete relegare questo tipo di look esclusivamente ai summer party o ad aperitivi sofisticati. Con un singolo dettaglio in paillettes, potete puntare su un look a cui non manchi l’effetto brillante ma stemperato dalla sobrietà di un jeans o un pantalone.

– Colori accesi e allegri, magari in prospettiva di un aperitivo d’estate sulla spiaggia in attesa del tramonto: il top corto di Bershka sarà l’outfit più adatto nel suo arancio rosso, che esalterà anche la vostra abbronzatura. Perfetto con un paio di shorts in denim.

Fonte foto: www.https://bershka.com/it/top-corto-con-paillettes-c0p102446010.html

– Decisamente più serale e composto, per un look chic serale il top Yas con le sue sfumature dal grigio al blu è l’outfit che non può mancare nella nostra valigia. Perfetto indossato con un pantalone estivo bianco, per un dress code chic e comfy.

Fonte foto: https://www.zalando.it/yas-yaskathy-strap-show-camicetta-night-sky-y0121e0jo-k11.html

– L’estate 2020 non può essere senza un crop top, tra i più amati e versatili anche in paillettes: con un jeans e un sandalo dal tacco largo si abbina per ogni occasione, anche la più formale. L’importante è scegliere paillettes che tendano alle sfumature e colori non troppo eccentrici.

Fonte foto: https://www.zalando.it/lace-and-beads-gui-top-ls721e00q-j12.html

– Se cercate qualcosa di eccentrico, sappiate che il rosa è tra i colori top: osate quindi con pajette in rosa, ma anche in fucsia e derivati. Puntate su una gonna o un pantalone nero per un tocco absolutely chic.