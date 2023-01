La coppia composta da Pago e Serena Enardu è ormai ricongiunta: i due sono tornati insieme e hanno intenzione di sposarsi.

La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu ha per settimane interessato gli spettatori del Grande Fratello Vip. I loro tira e molla, i litigi e le riappacificazioni sono state al centro di discussioni sia fuori che dentro la casa di Cinecittà. Conclusa l’esperienza nel reality show, i due hanno preferito allontanarsi lasciando intendere di voler mettere un punto a quella relazione troppo turbolenta. Ad oggi, però, sono tornati insieme e promettono di fare sul serio.

Pago e Serena verso le nozze

Raggiunti dal settimanale Chi, Pago e Serena hanno raccontato i dettagli di una storia che è ripartita stando ben attenti a non dare tutto in pasto sui social.

A fare il primo passo è stato il cantante che, venuto a conoscenza della partenza per gli Usa di Tommaso – figlio della Enardu– l’ha contattata per un caffè.

“Chiaramente il caffè era una scusa. Non ho neanche finito di berlo che l’ho fissata e le ho detto: ‘Vado via che qua facciamo danni’ – ha raccontato lui, mentre lei gli ha fatto eco – . L’ho accompagnato alla porta e se ne è andata via sul serio questo str***o”.

Dopo poco, però, sono tornati a sentirsi e la scintilla è scoccata di nuovo. “Adesso si fa sul serio. Non ci sposeremo domani, anche se ne abbiamo parlato, ma di certo faremo le cose con calma, senza staccarci più. Mai più – ha fatto sapere lui, già sposato con Miriana Trevisan – . Io voglio sposare Serena, ma questo passo ora va programmato”.

