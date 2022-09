Ci sarebbe un ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago. I due, dopo l’addio, sono tornati a frequentarsi in gran silenzio…

Tira e molla, nella vita reale e in quella pubblica e televisiva. Parliamo di Serena Enardu e Pago che dopo le apparizioni tra ‘Temptation Island’ e ‘Grande Fratello Vip’ sembravano essersi detti addio definitivamente. Eppure, pare che qualcosa di recente sia cambiato e che potrebbe esserci di nuovo del tenero tra i due…

Serena Enardu e Pago di nuovo insieme?

mano cuore raggi sole

L’indiscrezione tra Serena Enardu e Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, arriva da The Pipol Gossip che scirve: “Sono state una delle coppie più amate e discusse degli ultimi anni in tv tra Temptation Island e Gfvip, due anni fa Pago e Serena Enardu si sono detti addio. Adesso come riveliamo noi di Pipol, i due si sono rivisti. In primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento. E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. Nessuna foto social. Nessuna condivisione pubblica perche questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero”.

La coppia stava insieme da sette anni, prima di lasciarsi definitivamente dopo vari tentativi di rimanere uniti. I due avevano preso parte, a relazione agli sgoccioli, a Temptation Island Vip nel 2019 e successivamente anche al Grande Fratello Vip dove avevano palesato l’impossibilità di stare insieme appunto.

Dopo l’esperienza nel reality, la conferma dell’addio, fino alle attuali indiscrezioni. Sarà di nuovo amore? Per ora solo una speranza. Staremo a vedere…

Di seguito il post Instagram originale di The Pipol Gossip:

Riproduzione riservata © 2022 - DG