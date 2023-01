Di recente Barbara D’Urso e Briatore erano stati paparazzati fuori da un hotel, forse un nuovo flirt? Ecco le parole della conduttrice.

È da giorni che non si fa altro che parlare del presunto flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore. La coppia, infatti, è stata recentemente paparazzata insieme fuori da un hotel di lusso a Milano. In molti hanno iniziato a pensare che nella vita della conduttrice ci fosse quindi una nuova fiamma. I due, riservatissimi, non hanno mai commentato queste voci, ma ora Barbara D’Urso ha parlato della sua situazione sentimentale durante un’intervista. Scopriamone di più!

Barbara D’Urso, l’intervista

Durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Barbara D’Urso ha parlato sia del suo entusiasmo di ritornare a teatro sia della sua vita sentimentale, rivelando anche chi occupa il suo cuore in questo momento. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, infatti, ha rivelato: “I miei figli. E l’amore della gente che mi dimostra affetto ogni giorno: con Pomeriggio Cinque facciamo del bene e tante opere di solidarietà.“

Oltre a questo però, aggiunge anche: “Il mio cuore è dei miei figli e di un’altra persona…”, per poi bloccarsi subito, visibilmente commossa. Un’altra dimostrazione del fatto che è molto riservata riguardo alla sua vita sentimentale.

Barbara D’Urso

Per quanto riguarda il suo spettacolo invece, ha raccontato: “Sono felicissima. Sarò in scena al Nazionale! Il teatro ha 1.450 posti e dovrò riempirli tutti, aiuto! E poi porterò lo spettacolo in giro per l’Italia e anche in Svizzera, a Bellinzona”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG