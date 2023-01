A pochi giorni dalla morte di Gina Lollobrigida, continua il dibattito sull’eredità del suo patrimonio tra l’ex marito Rigau e Andrea Piazzolla.

Gina Lollobrigida si è spenta all’età di 95 anni lo scorso lunedì 16 gennaio. Subito è iniziato un acceso confronto per l’eredità tra l’ex marito Rigau, subito accorso al capezzale della donna per darle l’ultimo saluto, e Andrea Piazzolla, l’ex assistente dell’attrice. Dopo una furiosa lite in ospedale, ora ha parlato ai microfoni di La Vita in Diretta proprio Rigau.

Gina Lollobrigida, parla l’ex marito

Francisco Javier Rigau, ex marito di Gina Lollobrigida, ha parlato in collegamento con il programma su Rai 1 La vita in Diretta : “È morta tranquilla avendo accanto il figlio, il nipote e me. Ma era irriconoscibile. Quando si è rotta il femore io ho fatto l’impossibile per aiutarla con delle badanti, pagando io: ma è stato impossibile”.

Gina Lollobrigida

Parlando invece del patrimonio dell’attrice, l’uomo ha rivelato: “Io non erediterò nulla ma bisognerebbe fare un’indagine sulle proprietà di Gina perché tutto il suo patrimonio è sparito. Per quanto riguarda me, le indagini sono già state fatte in modo approfondito“. Oltre a questo, ha anche fatto sapere che non solo parteciperà al funerale previsto per il 19 gennaio a Roma, ma sarà anche in prima fila: “Deciderà il figlio ma io sono il vedovo. Sarò in prima fila.”

L’accordo matrimoniale tra Rigau e Lollobrigida

L’attrice ebbe una relazione molto tormentata con Rigua nei primi anni 2000, che culminò con un matrimonio in seguito annullato. Inoltre, come riporta Il Corriere della Sera, i due avrebbero firmato un accordo prematrimoniale con il quale si impegnavano a “mantenere distinti e separati anche in futuro i loro rispettivi patrimoni”.

Successivamente il matrimonio non venne celebrato, ma proprio l’ex assistente Andrea Piazzolla scoprì che l’uomo aveva sposato per procura l’attrice nel 2011. La diva negò di aver dato il consenso e il matrimonio fu annullato da Papa Francesco. In Spagna, però, il matrimonio è tuttora valido.

