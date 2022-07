Giacche, pantaloni, gonne e scarpe, il vinile si riscopre in palette multicolor per quest’estate 2022

Tempo di saldi, tempo per ripassare i must have di quest’estate 2022, alla cui voce rispondono anche gli outfit in vinile. Mettiamo quindi un attimo da parte l’effetto pelle e per illuminare il nostro look dedichiamo la giusta attenzione ai capi in vinile, che dalle intramontabili nuance scure del glam rock sono pronti a riempire il nostro guardaroba con i colori vitaminici della stagione. Dai total look agli abbinamenti casual, ecco quali sono i must have in vinile proposti da Bershka da non farsi sfuggire con i saldi.

Outfit in vinile: gonne, pantaloni e giacche, i must have in saldo di Bershka

I saldi sono l’occasione perfetta per dare una sferzata o un ritocco al nostro guardaroba estivo e un po’ anche per non farsi trovare impreparate in autunno, soprattutto se avevamo avvistato capi che poi non abbiamo avuto l’occasione di acquistare. Se quindi a qualcuna è sfuggito quanto il vinile abbia dettato e detta tendenza quest’anno, adesso è il momento di recuperare!

– Tra i must have in saldo di Bershka vale la pena soffermarsi sulla collezione dai colori vitaminici che è stata lanciata in primavera e che troviamo attualmente in saldo, occasione preziosa per scoprire il vinile, tessuto glamour che si presenta come una valida alternativa ai tessuti effetto pelle. Se generalmente il glam rock lo predilige in nero o comunque in nuance scure, nelle tonalità pastello questo tessuto è proposto in chiave più giocosa e disimpegnata. Arancio, verde fluo, giallo sono le nuance che colorano minigonne a 10 euro e giacche a 20 euro.

– Non possono assolutamente mancare al nostro closet 2022 i sandali in vinile: partono dai 25 euro, a strisce trasparenti in multicolor, arancio, verdi o iridescenti, un modello dal gusto vintage versatile da mattina a sera.

Come indossare i capi in vinile: i look dei Maneskin e Chiara Ferragni

Ad aver scelto più di una volta il vinile per i loro look sono i Maneskin, che sia in Etro e poi in Gucci hanno senz’altro ridato nuova vita e rilanciato il trend di un tessuto che identifica la cultura del glam rock, indossandolo però alla loro maniera. Possiamo prendere spunto da Damiano che piuttosto che puntare su un total look in vinile ha accostato tessuti diversi indossando una camicia su pantaloni in vinile neri in occasione dei trascorsi Brit Awards, così da stemperare un look importante e dargli un’aria casual.

– In occasione di un evento o di una festa osiamo soprattutto giocando con il color block, mentre se siamo a caccia di un vintage look, la gonna in vinile si sposa magnificamente con una t-shirt con stampe o scritte, abbinamento che di recente abbiamo visto indossare a Chiara Ferragni. L’influencer ha optato per il nero ma noi possiamo riproporre lo stesso look giocando la palette vitaminica di stagione, come arancio, verde, lime o fucsia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG