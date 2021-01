In inverno le giornate uggiose sono frequenti, e abbiamo bisogno degli outfit più adatti alle giornate di pioggia.

Abiti comodi come pantaloni pratici, accessori anti-pioggia, maglioni e non solo, saranno i nostri migliori outfit per la pioggia, perfetti per resistere alle giornate uggiose di quest’inverno. A seconda della giornata che ci attende possiamo scegliere il look più adatto, che ci permetterà di essere al top e allo stesso tempo assicurarci la praticità nel muoverci in città sotto la pioggia.

Outfit per la pioggia: I must-have per ogni look

A dirla tutta quando piove non abbiamo poi così tanta voglia di pensare a look e abbinamenti fashion. Però è anche vero che in una giornata di pioggia potrebbe attenderci un appuntamento di lavoro importante o una serata in compagnia. E non possiamo farci trovare impreparate.

Partiamo dalla soluzione comfy. Giornata leggera, magari cadenzata solo dalla spesa e dalla voglia di fare quattro passi, meglio però non farci trovare preparate in caso di diluvio.

– E in quel caso, puntiamo su una tuta da abbinare ad un capospalla pratico e a prova di pioggia: un parka impermeabile, originale ed elegante nella sua nuance nera, come quella di Bershka. Modello trench invece, perfetta per un office look chic, è il cappotto effetto pelle di Zara.

Fonte foto: https://www.bershka.com/it/donna/saldi/giacche/impermeabile-iridescente-c1010194033p102480457.html

– La scelta dei pantaloni è fondamentale, e anche questo caso lasciamoci ispirare dalle nostre esigenze della giornata: un paio di leggings o pantaloni in ecopelle potrebbero essere la soluzione più versatile. Nuance neutre per look chic ed eleganti, colorati o fantasiosi per giornate dedicate a noi a cui portare un tocco di allegria.

Fonte foto: https://www.calzedonia.com/it/product/leggings_effetto_pelle_termici-MIP037.html

– Sotto la pioggia le giornate sono sempre più movimentate, per questo i capi comodi sono fondamentali: spazio quindi a maglie e felpe oversize per look sportivi e comfy, bluse invece per look chic ed eleganti.

Fonte foto: https://shop.mango.com/it/donna/camicie-bluse/blusa-spallini-satinata_77088631.html

Gli accessori indispensabili per il nostro “rainy day” look

In una giornata di pioggia le scarpe sono l’accessorio più importante del nostro look, e quella certezza che ci permetterà di spostarci con sicurezza ovunque andremo.

– Stivali, stivaletti, cuissards, chelsea boots in pelle sono la scelta migliore per essere trendy ma soprattutto asciutte e comode. Modelli così versatili che potremo abbinare con facilità su qualsiasi look, soprattutto se neri.

– Chi soffre di più belle umide giornate uggiose sono i capelli: indomabili e impossibile preservarli in piega perfetta, ma possiamo almeno provarci con coppole per non schiacciarli troppo, oppure con un cappellino stile pescatore.