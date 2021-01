Tra le nuove tendenze dell’estate ci sono i pantaloni a sacchetto, o paperbag trousers. Vediamo di cosa si tratta e come indossarli.

In estate indossare pantaloni lunghi, soprattutto se molto aderenti, può essere una vera tortura: il caldo e il sudore rendono quasi impossibili i movimenti! Per fortuna, tra le nuove tendenze di quest’estate ci sono dei pantaloni molto comodi e freschi, ma allo stesso tempo eleganti e femminili: i paperbag pants, ovvero i pantaloni a sacchetto.

Pantaloni a sacchetto: cosa sono?

Si tratta di pantaloni con gamba larga, stretti alla caviglia o a palazzo, con vita molto alta e arricciata con una cintura. Una chiusura che ricorda, appunto, quella dei sacchetti. Apparentemente poco valorizzanti e difficili da indossare, sono invece molto versatili e donano sia alle magre che alle curvy. Vediamo come abbinarli.

Pantaloni a sacchetto

Pantaloni a sacchetto: quali scegliere

Tantissimi brand quest’anno hanno proposto i pantaloni paper bag, dai più costosi come Stella McCartney e Isabel Marant, a quelli low cost come Zara e H&M.

Ne esistono fondamentalmente due varianti: quella elegante, in tessuti leggeri e impalpabili, come la seta, e quella più sportiva, in cotone, lino o jeans. I primi sono perfetti per la sera e le occasioni formali, mentre i secondi sono l’ideale per stare comode e fresche di giorno, magari in ufficio. Il bello dei pantaloni a sacchetto è che con la loro linea morbida camuffano i chili di troppo su cosce, fianchi e lato b, ma stanno benissimo anche alle magre.

I pantaloni a sacchetto a chi stanno bene? Contrariamente a quanto si possa pensare, non infagottano, la cintura valorizza il punto vita e la vita alta allunga otticamente le gambe.

Pantaloni a sacchetto: gli abbinamenti

I pantaloni paper bag sportivi, in cotone o denim, sono perfetti con magliette aderenti da infilare nei pantaloni o con crop top e sneakers. Quelli da sera, invece, vanno indossati con décolleté o sandali con tacco alto, body e bluse in pizzo oppure con una bralette.

La regola base è in ogni caso una: mai indossarli con maglie larghe, sempre con capi aderenti, corti oppure da infilare nei pantaloni.