Le fanatiche degli anni ’90 ringrazieranno: felpe, jeans, zeppe, accessori e outifit anni ’90 tornano a dominare il nostro guardaroba. Ecco cosa acquistare o riscoprire.

L’ondata vintage nel fashion è iniziata quest’estate, è proseguita alle porte dell’Autunno e continuerà per tutto l’inverno: tra le suggestioni degli stilisti infatti la tendenza retrò continua ad invadere le collezioni. All’appello non potevano mancare accessori e outfit anni ’90. Colori pop, capi in denim, scarpe con le zeppe, abiti sottoveste ma anche borse in spalla, gli anni ’90 tornano prepotenti. Ecco perché questo è il momento giusto per riscoprire il nineties style, acquistando qualcosa oppure riscoprendo quello che per anni avete custodito nell’armadio.

Moda anni ’90: capi e accessori da indossare

Quali sono i capi e gli accessori indispensabili per realizzare il nostro look anni ’90? Ecco una carrellata di outfit a cui ispirarsi e da mixare per realizzare il vostro personalissimo look che omaggia i nineties.

– Tornati di gran moda quest’anno, i jeans a vita alta sono tra i pantaloni indispensabili da avere nell’armadio, a cui possiamo abbinare i cardigan oversize, richiamando lo stile grunge di molte icone musicali del periodo.

– Alternativa al cardigan è anche la camicia in stampa check, nei modelli più classici oversize o perché no anche in modello mantella, per omaggiare gli anni ’90 con un tocco di modernità.

– Ingombranti, imponenti, le zeppe tornano in versione meno colorata ma attenta a scegliere colori neutri versatili. Onyx ne ha inaugurato una linea dedicata con zeppa carrarmato, in versione sneakers o anfibi e con dettagli glitterati o animalier.

– Che sia la baguette Fendi, ricordando Carrie tra le strade di New York o la borsa in nylon di Prada, per essere davvero nineties addicted la borsa va portata rigorosamente sotto spalla, più femminile che mai tra eleganza e daily routine.

Le star che hanno riscoperto la tendenze anni ’90

La passione per gli anni ’90 e la loro riscoperta è stata accolta anche dalle star delle passerelle ma soprattutto della musica. Da loro infatti possiamo copiare qualche idea di look, o rubare dettagli e spunti per i nostri prossmi acquisti.

Agli anni ’90 Dua Lipa si può dire abbia dedicato tutti i singoli usciti negli ultimi mesi: un cambio di rotta musicale che ha coinvolto anche il suo look, che alterna outfit neri ad altri super colorati e sgargianti. Sentiamoci libere anche noi quindi di giocare con i colori, anche in inverno!

Altra musa a cui possiamo ispirarci è Miley Cyrus: capi in ecopelle, pelle e vinile sono tra i suoi cavalli di battaglia. Anche in questo caso non fermiamoci al nero, ma diamo un tocco originale e colorato al nostro look magari scegliendo un capospalla dal colore sgargiante.

Da non dimenticare anche i felponi con cappuccio, comfy e trendy come ci ricorda Madonna, e chi più di lei è da prendere alla lettera quando si parla di look in pieno style anni ’90.

