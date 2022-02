Sulle questioni di “razza” si basa la nuova serie tv Our Kind of People, già accolta in termini molto positivi dal pubblico americano.

In esclusiva su Disney+ è disponibile dal 16 febbraio 2022 la serie drammatica Our Kind of People, con un nuovo appuntamento a settimana, ogni mercoledì. Una serie targata Fox ispirata all’omonimo best seller di Lawrence Otis Graham, uscito nel 1999. Creata da Karin Gist e Wendy Calhoun, lo show prevede 12 episodi e si sofferma sulle delicate questioni inerenti alla “razza” e alla classe sociale americana. Il risultato finale è un mix ideale tra un thriller e una soap opera, celebrante la tenacia del popolo afroamericano per vedersi riconosciuti quei diritti civili lungamente negati. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sull’apprezzato spettacolo, andato in onda negli States su Fox, dal 21 settembre 2021 al 25 gennaio 2022.

Our Kind of People: la trama

Angela, una madre single, torna nella città natale di Oak Bluffs, nel Massachusetts, per reclamare il proprio cognome. Qui cerca di unirsi alla “sorellanza” della ricca e potente élite nera della zona e presenta una linea rivoluzionaria per la cura dei capelli focalizzata sull’evidenziazione della bellezza naturale delle donne nere. Presto scoprirà un oscuro segreto su sua madre, che ne stravolge completamente il modo di guardare il mondo.

Il cast di Our Kind of People

Yaya DaCosta interpreta il personaggio principale della madre single Angela Vaughn: gli spettatori la riconosceranno da Chicago Med, dove si è calata nei panni April Sexton (ruolo ricoperto pure nelle apparizioni in Chicago Fire con Taylor Kinney e Chicago PD). Ad affiancare in quest’esperienza Alana Bright, reclutata per impersonare la figlia di Angela, Nikki, mentre Morris Chestnut, Nadine Ellis e Rhyon Nicole Brown danno rispettivamente corpo a Raymond, Leah e Lauren Dupont. Altri membri del cast includono Kyle Bary (Quincy Dupont), Joe Morton (Teddy Franklin) e Lance Gross (Tyrique Freeman).

Our Kind of People: il trailer

A ridosso della pubblicazione negli USA, è uscito il trailer ufficiale. Lo trovi di seguito:

Le location di Our Kind of People

La maggior parte delle scene sono state girate nella Carolina del Nord. La produzione ha esplorato l’area di Cape Fear, scegliendo in particolare le location intorno a Wilmington per offrire uno sfondo convincente che assomigli all’area dei vigneti. Tra i punti di riferimento si segnalano il Brooklyn Arts Center e il quartiere di Landfall.

