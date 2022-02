Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere su I am Groot, la serie TV del Marvel Cinematic Universe.

Tra i personaggi che fanno parte del Marvel Cinematic Universe che più hanno saputo conquistare il pubblico c’è senza ombra di dubbio Groot. Un albero antropomorfo extraterrestre in gradi di allungare i propri rami che ripete una sola frase: “Io sono Groot”. Eppure quelle tre parole hanno vari significati che il suo amico e compagno di avventure Rocket riesce a interpretare. Propio quelle tre parole, in inglese, sono il titolo della serie TV d’animazione del Marvel Cinematic Universe dedicate al personaggio: I am Groot. Dal cast alla trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

I am Groot, la serie TV: l’uscita della serie TV

I am Groot è stata annunciato nel dicembre del 2020 ma la produzione della serie TV è iniziata solamente qualche mese più tardi, nell’agosto del 2021. Quando esce I am Groot su Disney +? Per vedere gli episodi della serie TV sulla piattaforma streaming bisognerà aspettare la fine del 2022.

L’anno successivo, nel 2023, si potrà invece tornare a vedere Groot nelle sale cinematografiche in Guardiani della Galassia 3. Non resta quindi che aspettare per poter rivedere sia sul piccolo che sul grande schermo Groot.

I am Groot, la trama della serie TV

La Disney, come per ogni sua serie TV, non ha rilasciato informazioni riguardo alla trama di I am Groot. Dalle prime indiscrezioni che sono emerse, nelle varie puntate della serie sarà possibile seguire Groot tornare nel suo pianeta natale, il pianeta X.

I am Groot è composta da un totale di sei episodi. A dare la voce al protagonista, come nei film è il doppiatore Massimo Corvo: è lui a ripetere la frase simbolo del personaggio, “Io sono Groot”.

