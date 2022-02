Problema reali dei nativi americani raccontati da nativi americani (gli sceneggiatori): Rutherford Falls 2 rinnova la sfida!

È certo: Rutherford Falls 2 si farà! Come ufficializzato già nell’estate del 2021, la comedy, approdata su Peacock, avrà a furor di popolo dei nuovi episodi. Le opinioni molto positive espresse dal pubblico hanno presto rotto ogni indugio. Quali saranno gli sviluppi? Quando e come potremo goderci le puntate nella nostra penisola? A queste e altre domande cerchiamo di dare una risposta, sulla base delle informazioni finora trapelate.

Rutherford Falls 2: a quando l’uscita in Italia?

Il primo ciclo di puntate ha visto la luce in Nord America su Peacock, servizio on-demand di NBCUniversal. Per lo sbarco nel Belpaese è toccato aspettare un po’ di più, fino al 15 febbraio, quando il pacchetto di contenuti della piattaforma è confluito in Sky e Now. La S2 uscirà nel corso del 2022 negli Stati Uniti e in tutti i territori dove il servizio è presente, anche in Italia. Resta da scoprire la data esatta: una finestra papabile, almeno negli USA, è quella di aprile secondo Looper, ovvero a dodici mesi di distanza dalla Season 1, ammesso che non vi siano ritardi di produzione.

Rutherford Falls 2: la trama

Al centro del racconto rimarranno i due migliori amici di una vita, Nathan (Ed Helms) e Reagan (Jana Schmieding), i quali si trovano – letteralmente – ad un bivio, nel momento in cui la loro sonnolenta città riceve un inaspettato risveglio. Il centro culturale dei Nativi Americani di Reagan smette improvvisamente di riscuotere il favore della comunità e “un problema di pubblica sicurezza” coinvolgerà Nathan in prima persona.

Il cast di Rutherford Falls 2

I membri principali dovrebbero tornare. Oltre a Helms (noto per la trilogia Una notta da leoni, con Bradley Cooper e Zach Galifianakis) e Schmieding, lo show vede pure Michael Greyeyes, nei panni di Terry Thomas, l’amministratore delegato del casinò locale Minishonka; Jesse Leigh, nel ruolo di Bobbie Yang, la fedele assistente di Rutherford; Dana L. Wilson, sotto le sembianze del sindaco Deirdre Chisenhall; e Dustin Milligan con il personaggio di Josh Carter, un giornalista appassionato.

Tra i tanti volti talentuosi ed esilaranti spiccano Geraldine Keams, Ben Koldyke, Adam Farabee e Mimi Gianopulos. Lo spettacolo conta su diversi sceneggiatori indigeni, che contribuiscono a garantire una corretta rappresentazione della realtà.

Rutherford Falls 2: il trailer

Non è ancora disponibile il trailer della S2. Ecco perché di seguito vi proponiamo quello della prima, in lingua originale:

Le location di Rutherford Falls 2

Le scene della S1 sono state girate a Los Angeles, in California, ai Paramount Studios: sarà così anche per il prosieguo.

