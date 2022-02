Kevin Costner sarà ancora una volta il protagonista di Yellowstone 5, la fortunata serie tv già confermata. Scopriamo tutto sullo show.

Yellowstone 5 non è un miraggio! Come annunciato da Paramount Network, la serie di Kevin Costner avrà pure un quinto ciclo di episodi. Mentre va in onda il prequel 1883, dedicato all’impresa della famiglia Dutton di attraversare le Grandi Pianure verso la fine dell’Ottocento, ed è in arrivo 6666, uno spin-off ambientato in Texas, prosegue lo show madre. Il franchise costituisce uno dei pilastri attorno al quale ruota l’intera offerta di ViacomCBS per il neonato servizio Paramount+, precedentemente conosciuto col nome di CBS All Access. Se parliamo, invece, della nostra Italia, quali notizia abbiamo da condividere? Andiamo a scoprirlo!

Yellowstone 5: a quando l’uscita in Italia?

Kevin Costner

Il primo ciak è previsto nel mese di maggio di quest’anno. Ciò permetterebbe il rilascio delle puntate verso la fine del 2022 o, al più tardi, in apertura del 2023, sulle emittenti americane Paramount Network e Paramount+. Probabilmente l’approdo nei confini italiani avverrà a ridosso degli States. Ergo, se questi ultimi accoglieranno lo show in chiusura del 2022, potremmo gustarcelo a dicembre 2022 o gennaio 2023. In ogni caso, risposte certe arriveranno direttamente da Sky, ovvero colei che ne detiene i diritti di trasmissione.

Yellowstone 5: la trama

Il volto principale della S5 rimarrà John Dutton, proprietario di un ranch nel Montana. L’uomo lotta per preservare la stabilità della famiglia e della tenuta, minacciato dai costruttori e da una riserva indiana, nonché la corruzione della classe politica. Tutti bramano il suo appezzamento.

Il cast di Yellowstone 5

Il cast sarà nuovamente capitanato da Kevin Costner e di Kelly Reilly, rispettivamente nei panni di John e Beth Dutton. Sono, inoltre, già stati confermati: Luke Grimes (Kayce Dutton), Wes Bentley (Jamie Dutton), Cole Hauser (Rip Wheeler), Kelsey Asbille (Monica Long Dutton), Brecken Merrill (Tate Dutton), Jefferson White (Jimmy Hurdstrom), Gil Birmingham (Thomas Rainwater), Ian Bohen (Ryan), Denim Richards (Colby), Forrie J. Smith (Lloyd Pierce). In aggiunta, Jen Landon (Teeter) e Kathryn Kelly (Emily) hanno ottentuto la promozione a regular. In forse la permanenza di Jackie Weaver (Caroline Warner) e Piper Perabo (Summer Higgins).

Non rifarà, invece, capolino Josh Holloway, visto il destino ineluttabile riservato al personaggio di Roarke. Vale lo stesso discorso per Hugh Dillon e Will Patton, rispettivamente nelle parti dello sceriffo Donnie Haskell e di Garrett Randall. Lo spettacolo è prodotto da 101 Studios, Bosque Ranch Productions, Linson Entertainment, Paramount Network e Treehouse Films (II). Tra gli executive producer figurano Kevin Costner, David C. Glasser, Art Linson, John Linson, Taylor Sheridan e Bob Yari.

Yellowstone 5: il trailer

Con i lavori che non sono nemmeno cominciati, il trailer della S5 non è ovviamente disponibile. Per ingannare l’attesa ecco quello della quarta:

Le location di Yellowstone 5

Il luogo delle riprese si chiama Chief Joseph Ranch ed è un vero allevamento di bestiame in attività e una residenza. Sito vicino a Darby, nel Montana, il complesso ha un’estensione di 465 metri quadrati.

