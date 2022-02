Domenica 27 febbraio torna L’amica geniale 3: ecco le anticipazioni della seconda puntata della serie TV di Rai 1.

Anche L’amica geniale 3 sta per giungere al termine: domenica 27 febbraio vanno infatti in onda gli ultimi due episodi della stagione che, lo ricordiamo, è tratta dal terzo romanzo della saga di Elena Ferrante, Storie di chi fugge e di chi resta. L’appuntamento è come sempre in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa (e disponibili in streaming su RaiPlay). Vediamo allora cosa ci dobbiamo aspettare dalla quarta e ultima puntata di L’amica geniale 3: le anticipazioni.

L’amica geniale 3: le anticipazioni della puntata 4

L’episodio 7 de L’amica geniale 3 ha come titolo Ancora tu. Il matrimonio tra Elena e Pietro è sempre più in crisi: Elena non si sente valorizzata, anzi si sente molto svilita e le sembra di essere trattata come una serva, coltiva al suo interno un malessere che Pietro non riesce a cogliere. A incrinare ancora di più il rapporto tra i due sarà la ricomparsa di Nino Sarratore, per cui Elena ha sempre avuto un debole: proprio questo incontro darà però anche la spinta a Elena per tornare a scrivere un nuovo romanzo.

L’amica geniale

Nell’ottavo e ultimo episodio de L’amica geniale 3, dal titolo Chi fugge, chi resta. Elena ha finito il nuovo romanzo e lo fa leggere proprio a Nino Sarratore. Pietro invece non ha letto il libro e, dopo averlo scoperto, Nino diventerà più subdolo con il marito di Elena contribuendo a incrinare ancora di più il rapporto con Elena. La ragazza alla fine dell’episodio dovrà decidere cosa fare anche riguardo al proprio matrimonio.

Questi saranno gli ultimi episodi in cui vedremo Gaia Girace e Margherita Mazzucco nei panni di Lila e Lenù, nella quarta e ultima stagione, essendo ambientata diversi anni dopo, verranno sostituite da altre attrici.

