L’European Broadcasting Union ha valutato l’opzione di escludere la Russia dall’Eurovision Song Contest 2022 e ha deciso: il gruppo prescelto non parteciperà al concorso.

L’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, mandato da Putin per occupare il Paese, ha fatto sì che arrivasse questa difficile decisione. Nei giorni scorsi era stata la televisione pubblica ucraina, appoggiata anche dalla Svezia, a chiedere l’esclusione della Russia dal contest, ma inizialmente l’EBU aveva prontamente respinto la richiesta.

In una nota ufficiale, è stata comunicata la motivazione della scelta: “La decisione riflette la preoccupazione che, alla luce della crisi senza precedenti in Ucraina, l’inclusione di una voce russa nel Contest di quest’anno porterebbe discredito sulla manifestazione. Rimaniamo impegnati a proteggere i valori di una competizione culturale che promuove lo scambio e la comprensione internazionale, riunisce il pubblico, celebra la diversità attraverso la musica e unisce l’Europa su un unico palco”

Statement from @EBU_HQ regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022. https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram