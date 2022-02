Volodymyr Zelensky è stato il protagonista della serie Il servo del popolo, nome che ha scelto poi per il suo partito. E c’è una particolarità…

Si è ritrovato, nel corso del conflitto tra Russia e Ucraina causato dall’invasione di quest’ultima da parte di Putin, nel febbraio del 2022, a diventare il simbolo della resistenza del suo Paese. Anche perché Volodymyr Zelensky, da presidente ucraino, ne rappresentava l’essenza. Un leader “servo del popolo”, dal nome del suo partito, quello che nel 2019 lo ha portato a essere eletto. Al di fuori dell’Ucraina pochi sanno che quel nome è lo stesso della serie tv che lo ha reso famoso. Zelensky come noto era un attore (comico) e nella produzione “Servo del popolo” interpretava un insegnante che finirà per diventare presidente: quello che poi è accaduto nella vita reale.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Il servo del popolo: la trama

Zelensky interpreta come detto un insegnante che abita a Kiev, Vassily Petrovich Goloborodko, piuttosto critico con le istituzioni ucraine. E proprio un discorso appassionato dell’uomo, filmato dai suoi studenti, lo fa finire su YouTube. Denuncia la corruzione e vuole combatterla e così quasi per caso si ritrova a diventare presidente. Non ha esperienza e finisce col ritrovarsi al cospetto di un mondo che ha sempre cercato di combattere.

Volodymyr Zelensky

Prova a cambiare le cose dal suo interno, a rimuovere i corrotti: fa addirittura arrestare il premier in diretta tv. Come si conclude la serie? Quando i parlamentari bocciano le sue riforme imbraccia due mitragliatrici e fa fuoco.

Zelensky, la serie tv…in russo

Una serie girata in lingua russa: motivo per cui Zelensky è stato da subito criticato, specie quando dopo la fine della serie ha deciso di candidarsi sul serio come presidente, battendo alle elezioni Petro Poroshenko. Qualcuno ha pensato ad un preciso progetto politico dietro a questa serie, ma il partito è nato solo dopo la fine della seconda stagione della serie tv, popolarissima in Ucraina.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG