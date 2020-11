Chi ha sempre sognato di avere al polso un orologio Rolex, forse non sa ancora che si può acquistare anche un Rolex a prezzo “basso”: vediamo come.

Non serve precisare che Rolex è uno dei marchi di eccellenza, sinonimo di qualità e dallo stile inconfondibile. Naturalmente il marchio mette a disposizione modelli diversi, adatti a svariate occasioni, ciò fa sì che sia anche possibile acquistare un Rolex a prezzo basso. Certo, non si tratta orologi adatti a tutte le tasche, ma ci sono alcuni modelli, che pur incarnando sempre lo stile e la qualità della casa produttrice svizzera, possono essere acquistati a prezzi più bassi. Vediamo i modelli più costosi e accessibili di orologi da uomo Rolex.

Orologi rolex, prezzi più bassi e i modelli

Accanto ai modelli esclusivi e costosi, Rolex propone anche quelli che vengono spesso definiti modelli base. Se consideriamo l’intero catalogo, infatti, i prezzi della casa fondata da Hans Wilsdorf, oscillano dai 4 mila euro ai 400 mila per diversi modelli di orologio Rolex.

Quali sono, quindi, i Rolex con i prezzi più bassi? Tra i modelli più economici compare sicuramente l’Oyster Perpetual. Attenzione, perché questo modello pur essendo meno costoso non ha nulla da invidiare ad altri modelli.

L’Oyster, infatti, è uno dei modelli di esordio della casa, ha una cassa impermeabile ed ha una precisione cronometrica invidiabile. In particolare, il modello del 2020, è disponibile con quadranti di svariati colori e adatto sia come orologio da uomo che da donna

Orologi Rolex: i modelli più costosi

Tra i Rolex uomo più costosi, avrai sicuramente sentito nominare quello indossato da Cristiano Ronaldo. Si tratta di un Rolex GMT Master Ice in oro bianco e impreziosito da diamanti. Il suo valore? Oltre 400mila euro.

Accanto a questo, un altro esemplare di spicco è senza dubbio il celebre Rolex Daytona appartenuto a Paul Newman e ricevuto in dono da sua moglie. Il Rolex in questione (modello del 1968) è stato protagonista di un’asta nel 2017 e venduto per una cifra davvero sbalorditiva, ovvero oltre 15 milioni di euro. Si tratta proprio dell’esemplare che ispirò poi una serie di modelli da collezione che presero proprio il nome Rolex Daytona Paul Newman.