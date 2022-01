La cantante si racconta a 360°, la carriera, la sua vita, i suoi dolori e amori di gioventù ma si rifiuta di parlare di Gino Paoli in modo categorico.

Come ospite a Verissimo, Ornella Vanoni ripercorre la sua vita con Silvia Toffanin in un’intervista a cuore aperto. Nell’affrontare i suoi vecchi amori però, la cantante si rifiuta di esprimersi su Gino Paoli. Il silenzio dell’artista stupisce la Toffanin che è costretta a procedere oltre.

Le dichiarazioni di Ornella Vanoni

Come riporta Il Giornale, Silvia Toffanin chiedi a Ornella Vanoni di parlare di Gino Paoli e lei risponde: “Se vuoi parliamo di Strehler (Giorgio, ndr), ma di Paoli no perché ne ho parlato anche troppo”. Ornella e Gino hanno avuto una relazione clandestina negli anni’60, mentre lui era sposato con Anna Fabbri.

La conduttrice, tuttavia, non è scesa in dettagli comprendendo la situazione e ha lasciato stare l’argomento. Piuttosto la Vanoni ha raccontato del suo incidente in treno. La cantante è infatti caduta mentre accarezzava un cane e questo l’è costato parecchio tempo ferma. Poi Ornella conclude con un pensiero rivolto all’amico Lucio Dalla: “Lucio era straordinario. Senza offendere nessun cantautore, tipo Fossati e Paoli, lui era vocalmente e testualmente unico”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG