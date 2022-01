Dopo aver evitato la separazione a causo dello scandalo China Suarez, la coppia sembra di nuovo in crisi: gli indizi social lo confermano.

Dopo essersi ritrovati, Wanda Nara e Icardi sembrano di nuovo in crisi nera. Erano ritornati sereni, mostrandosi felici e innamorati sui social, ma ora il calciatore fa un gesto plateale che non lascia spazio a dubbi. I due si sfidano a colpi social come conferma che le cose non stiano andando bene.

Ecco cosa è successo tra Wanda e Icardi

Con un gesto piuttosto plateale, Icardi smette di seguire Wanda Nara su Instagram e cambia l’immagine del profilo dove la moglie non appare. Di tutta risposta, la modella posta una foto con sua figlia mettendo in chiara mostra il dito sinistro in cui non c’è più l’anello di matrimonio.

Non si è ancora saputo quale possa essere la ragione di questa nuova crisi. Gli indizi però sembrano abbastanza chiari. Dopo lo scandalo di China Suarez, amante del calciatore, le cose stanno andando di nuovo male per la coppia. Questa specie di guerra sui social lascia perplessi i fan dei due, come andranno le cose? Non rimane che attendere dichiarazioni più precise e chiare dai diretti interessati che per ora non commentano.

