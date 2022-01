Ludovico Aldasio, personaggio social del momento, porta una comicità tutta americana che in Italia non si era ancora mai vista.

Andiamo a conoscerlo meglio!

Ludovico Aldasio

Chi è Ludovico Aldasio?

Originario di Lonate Pozzolo, un piccolo paese situato nella provincia di Varese, nasce il 30 Agosto 1999 sotto il segno zodiacale della vergine.

Capelli rossi che trasmettono luminosità e sguardo che strappa sempre un sorriso, è un influencer e creator nel mondo dei Social Network.

Cresciuto artisticamente in una piccola web radio appena maggiorenne, comprende la sua strada, si iscrive a corsi di conduzione radiofonica, diventa lo speaker del programma serale della domenica in un radio Fm, dal quale emerge, facendosi notare, e riesce a strappare un contratto televisivo nazionale e successivamente esplode sui Social.

Ludovico Aldasio

Ludovico Aldasio vita privata:

Tendenzialmente non mostra spesso aspetti estremamente personali della sua vita nonostante qualche ragazza l’abbiamo intravista nelle sue stories.

Al momento è single ed attende come tutti la sua anima gemella.

Inoltre ha dichiarato varie volto che crede nell’amore a prima vista.

Ludovico Aldasio curiosità:

Ludovico Aldasio si è diplomato al liceo linguistico, infatti parla fluentemente l’inglese, lo spagnolo e mastica abbastanza anche il tedesco.

Si laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ha giocato per numerosi anni pallacanestro raggiungendo anche ottimi traguardi ed ha studiato recitazione e cinematografia in una Accademia a Milano.

La passione per il mondo radiofonico gli viene trasmessa da sua madre che lo convince a provare quel mondo di cui poi se ne innamora e grazie al quale si fa notare e viene preso in televisione al canale 63 di GoTv per condurre un programma tutto suo “Tempo Perso”, una stagione composta da 12 puntate.

I suoi attori preferiti sono Steve Carell, Kevin Hart ed Ed Helms e la sua serie tv preferita è “The Office”.

Ludovico Aldasio ama moltissimi generi musicali spaziando dal Jazz degli anni Novanta fino al rap moderno passando per Reggae ed altri generi etnici.

“The Good Morning Man” ama viaggiare ed il viaggio che ha preferito è stato in Sri Lanka.

Nel tempo libero corre per svagare la mente, esce con gli amici e soprattutto risiede nel suo studio a creare nuovi contenuti.

Ha dichiarato varie volte di quanto sia importante per lui la sua famiglia.

Ludovico Aldasio

Ludovico Aldasio nel sociale:

Ludovico Aldasio è Ambassador di Unicef Italia nella campagna Covax che promuove la distribuzione del vaccino in modo equo e globale, ha collaborato con il centro nazionale contro il bullismo “Bulli Stop!” ed anche con l’organizzazione “Medici Senza Frontiere”.

Davvero significativo è stato il suo gesto di aiutare i senza tetto portando loro cibo e speranza.

Inoltre è super attivo sul fronte animali, infatti ha fatto visita ad un canile in cui ha portato alimentari e moltissimo affetto agli amici a quattro zampe.

Ludovico Aldasio sogno nel cassetto:

Ludovico Aldasio sogna di tornare a condurre un programma in televisione e sta lavorando ad un format innovativo senza precedenti pronto a cambiare la televisione italiana.

Riproduzione riservata © 2022 - DG