Questo lunedì si tinge di scuro per Fedez, che dice addio a una persona molto importante per lui, sua zia. Ecco il messaggio commovente pubblicato su Instagram.

Per il rapper Fedez oggi è un triste giorno: il cantante ha infatti detto addio a una persona molto importante per lui, sua zia, la donna che insieme ai suoi lo ha cresciuto e alla quale era molto legato.

Fedez nel primo pomeriggio ha infatti dato il triste annuncio su Instagram, tramite un paio di stories in cui ha dedicato delle parole molto dolci alla zia, a quanto pare una persona davvero importante per lui: “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao zia“

A quanto pare, la zia di Federico combatteva già da un po’ con un brutto male e, purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione. Fedez, però, ci ha tenuto a ringraziare tutti i medici che hanno assistito la donna, ricoverata all’Ospedale San Paolo di Milano.

“Grazie a tutti i medici e infermieri del reparto di pneumologia dell’ospedale San Paolo. Grazie per avervi provato fino all’ultimo ma soprattutto grazie per la grande umanità“

