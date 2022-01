Comincia la settimana di Sanremo 2022 e con lei i cantanti si raccontano, come Michele Bravi che parla delle sue sensazioni a 24 ore dall’inizio.

Michele Bravi torna sul palco dell’Ariston, fiero e contento di poter presentare il suo nuovo brano “Inverno dei fiori” a tutti i suoi fan e al pubblico che lo sostiene continuamente.

Nel 2017, sua prima volta al Festival di Sanremo, conquistò il quarto posto con “Il Diario degli errori” e ora, dopo un periodo molto turbolento per lui, torna quest’anno con tanta voglia di ricominciare. A Oggi è un altro giorno, Serena Bortone gli ha chiesto cosa si provasse a un giorno dall’inizio di Sanremo 2022 e lui, con il sorriso sulle labbra, ha espresso le sue emozioni.

“Poter raccontare la propria musica su questo palco è un privilegio.È bello emozionarsi, poterlo fare tramite la musica vuol dire che stai attaccando un tuo pezzettino di vita su quella canzone. È un onore per me farlo”

Come da lui stesso descritta, “Inverno dei fiori” scritto da Michele Bravi, Cheope, Alex Raige Vella, è una canzone d’amore, fragile che riflette sul concetto di umanità, empatia e condivisione, raccontando quanto l’intreccio umano sia l’unica via per imparare l’amore.

Non resta che attendere l’esibizione del giovane cantante e scoprire se la sua canzone lascerà il segno a Sanremo 2022.

