L’artista si racconta durante la presentazione di Senza Fine, il film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

“I miei nipoti hanno fatto quella della poliomielite, perché per il Covid deve essere diverso? I No Vax non li capisco proprio” afferma la cantante, pronunciandosi così chiaramente a favore per il vaccino per il Covid-19. Ma il virus non è l’argomento su cui poi si concentra Ornella Vanoni, che ha collaborato con la regista Elisa Fuksas per la realizzazione del film Senza Fine, a lei dedicato.

“Elisa è una donna intelligente, piacevole e matta anche più di me Mi sono divertita a fare questo film anche per questo“. Infatti nel film possiamo osservare un vero e proprio testa a testa tra le due artiste, che hanno legato particolarmente durante le riprese. Ornella Vanoni coglie l’occasione anche per parlare della sua vita personale: “Ho avuto, durante tutta la mia vita molte depressioni, che hanno fatto sì che abbia imparato a conoscermi così bene da diventare davvero libera e da dire sempre quello che voglio…”. E per quanto riguarda le questioni amorose, afferma: “Mi innamoro sempre di testa, quando trovo persone che mi fanno ridere e capiscono il mio spirito“.