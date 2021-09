Il cantante ospitato insieme alla moglie Anna Dan per Ennio, il tributo per ricordare Morricone.

Dopo l’incidente dello scorso marzo nel quale Gianni Morandi ha riportato diverse ustioni sul corpo, il cantante partecipa più raggiante che mai insieme alla consorte Anna Dan alla Mostra del Cinema di Venezia. Chiamato ospite per il film tributo a Ennio Morricone diretto da Giuseppe Tornatore, Gianni Morandi non manca di cogliere l’occasione per ricordarci nuovamente quanto forte e giovane sia ancora il suo spirito.

L’artista infatti, rimanendo consapevole e rispettoso delle normative anti-Covid, va dai suoi fan accaniti per salutarli da vicino e, successivamente, decide di immortalarsi in diversi scatti con la moglie Anna Dan, circondato da altri fotografi. Dopo l’emozionante esperienza e la serata, la coppia si concede un pomeriggio di visita e turismo a Venezia, approfittando anche per vivere dei bei momenti romantici insieme.