Chi è veramente l’attore e modello che parteciperà al famoso reality show su Canale 5?

Ormai è un cliché: la storia tende sempre a ripetersi. Come l’anno scorso la modella Franceska Pepe si finse Miss Europa 2016, allo stesso modo Andrea Casalino ha inventato di aver vinto la fascia di Mister Italia. La rivelazione proviene da iGossip, che ha intervistato il reale vincitore di Mister Italia 2010, Miky Falcicchio, Infatti il modello dichiara: “In quella edizione, Andrea Casalino arrivò semplicemente tra i primi 6 classificati, ma certamente non è Mister Italia 2010. Lo so perché sono io ad aver vinto quel titolo”.

Venire smascherati così prima di un reality show famoso come il Grande Fratello Vip non è un buon inizio. Quali saranno le ragioni che hanno spinto il modello ad agire così? Riuscirà a giustificarsi e fare ammenda delle sue colpe durante il suo percorso nella casa?